Frig Vadisi'nde ziyaret noktaları oluşturulacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan Frig Vadisi'nde turistlerin ilgisini çekecek ziyaret noktaları yapılacak.

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulan "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi", en başarılı projeler arasında yer alarak desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında Frig Vadisi'nde turistlerin ilgisini çekecek ziyaret noktaları oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi'nde önemli mesafe katettiklerini bildirdi.

Han ilçesinde üyelerinin tamamı kadın çiftçilerden oluşan kooperatif kurulduğunu belirten Gümüş, "Hedef yörede, 1500 dekarlık alanda tarımsal turizme hitap eden lavanta üretimi yapmayı taahhüt eden 61 üretici belirlendi. Yörede atıl durumda bulunan eski köy okulunun, proje yürütücüsü kooperatife tahsis çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında irtibat noktası ve kooperatif üretim alanı olarak kullanılacak okulun tadilatı için gerekli olan mali kaynak arayışlarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Kırsal nüfusun refah seviyesinin artırılması amaçlanıyor"

Gümüş, proje kapsamında oluşturulacak ziyaret noktalarına değinerek, şunları kaydetti:

"Pilot köy olarak seçilen Gökçekuyu Mahallesi'nde kurulacak bu ziyaret noktaları ile Frig Vadisi'ni ziyarete gelen turistler bu köyde ağırlanarak tarım ve turizmin entegre gelişimiyle köyde üretilen tarımsal ürünler yerinde ve değerinde pazarlanabilecek. Ayrıca Han yer altı şehri, lavanta bahçeleri, Yazılıkaya turları ve devreye sokulacak ev pansiyonculuğunun katkısıyla Han ilçemizin tamamında üreticilere büyük bir gelir kapısı oluşturulabilecektir. Bu sayede yöre çiftçisinin sürdürülebilir bir gelir elde etmesi sağlanacaktır. Uygulanan programla ekolojik bir köyden beklenen her türlü imkan sunularak, yörenin turizm potansiyeli açığa çıkarılacak, tarım ve turizmin birbirini desteklemesi sağlanacaktır. Projeyle bütün bunların sonucunda hedef bölgede sürekli bir istihdamın sağlanması, yörede kırsal nüfusun refah seviyesinin artırılması amaçlanmaktadır."

