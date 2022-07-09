YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi transfer etti

09.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,08 boyunda ve 29 yaşındaki Zach Auguste ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu kariyerinde Panathinaikos, Cedevita Olimpija ve ülkemizde Galatasaray formaları giydi. Kendisine başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer yerildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandıBursa'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptıMardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı
İstanbul'da dron destekli trafik denetimiİstanbul'da dron destekli trafik denetimi
Anahtar Kelimeler:
transfer Bursa frutti extra bursaspor

Bursa Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:36
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:27
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.