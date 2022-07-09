Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li pivot Zach Auguste’yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2,08 boyunda ve 29 yaşındaki Zach Auguste ile anlaşma sağladı. Başarılı oyuncu kariyerinde Panathinaikos, Cedevita Olimpija ve ülkemizde Galatasaray formaları giydi. Kendisine başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer yerildi.
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