Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Can Maxim Mutaf ile 1 yıl daha geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten Milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-21 sezonunda da Yeşil Beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor formasıyla 15 maçta görev aldı. 11.87 dakika ortalama süre alan deneyimli oyuncu; 4 sayı, 1.13 ribaunt, 0.67'lik asist ortalamalarıyla 2.33 verimlilik puanına ulaştı.
(DHA)
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