SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf ile 2020-2021 sezonu için yeniden anlaşma sağladı. 29 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor formasıyla 15 maçta görev almıştı.

Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Can Maxim Mutaf ile 1 yıl daha geride bıraktığımız sezonda Frutti Extra Bursaspor formasını başarıyla terleten Milli oyuncu Can Maxim Mutaf, 2020-21 sezonunda da Yeşil Beyazlı renklerin başarısı için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor formasıyla 15 maçta görev aldı. 11.87 dakika ortalama süre alan deneyimli oyuncu; 4 sayı, 1.13 ribaunt, 0.67'lik asist ortalamalarıyla 2.33 verimlilik puanına ulaştı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresiFenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

Fenerbahçe için inanılmaz iddia...

F.Bahçe'den Kasımpaşa'nın sol bekine teklif

F.Bahçe'den Kasımpaşa'nın sol bekine teklif

Anlaşma tamam! Süper deviyle imzalıyor

Anlaşma tamam! Süper deviyle imzalıyor

Galatasaray için takımından kaçtı!

Galatasaray için takımından kaçtı!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Metecan Karşıyaka'da mutlu

Metecan Karşıyaka'da mutlu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi resmen bitti

Fenerbahçe'de Obradovic dönemi resmen bitti

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Frutti Extra Bursaspor, Maxim Mutaf ile sözleşme uzattı

Maxim Mutaf, 1 yıl daha Bursa'da

Fenerbahçe'den ayrılan Lauvergne'in yeni rotası Zalgiris!

Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Bellona Kayseri, Fatma Dikmen'e imza attırdı

Bellona Kayseri'de transfer

Bakan Kasapoğlu, Cedi Osman'ı konuk etti

Bakan Kasapoğlu, Cedi Osman'ı konuk etti

Edgaras Ulanovas kimdir? Fenerbahçe transfere devam ediyor

İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!

Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas transferini bitirdi

Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas transferini bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.