YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fuat Tosyalı DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı oldu

Fuat Tosyalı DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı oldu

18.01.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı: -"DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz, Afrika ülkeleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nda DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve DEİK Türkiye-Senagal İş Konseyi Başkanı olarak seçildi.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tosyalı, şu anki görevinden önce 3 dönem boyunca DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı olarak görev yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tosyalı yeni döneme ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Afrika kıtası ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi son yıllarda Türkiye'nin uluslararası stratejisinde önemli bir yere sahip ve bunun olumlu yansımalarını da her geçen gün görüyoruz. Bu strateji doğrultusunda DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye-Afrika İş Konseylerimiz, Afrika ülkeleriyle karşılıklı ilişkileri geliştirme ve ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlıyor. Yeni seçilen İş Konseyi başkanlarımızın hepsinin o ülkelerde faaliyet gösteren iş insanları arasından seçilmiş olması çok kıymetli. Yaşanan salgına rağmen hiçbirimiz Afrika'dan kopmadık, yatırımlarımıza ve ilişkilerimizi geliştirmeye devam ettik. Yeni bir heyecan ve yeni bir şevk ile yeniden 'Bismillah' diyoruz. Çok başarılı bir dönem geçireceğimize gönülden inanıyorum."

- Tosyalı Holding’in yurt dışı yatırımlarında öncelik Afrika'da

Açıklamaya göre, Afrika'yı öncelikli yatırım bölgesi olarak seçen ve Cezayir'den sonra Senegal ve Angola'da yatırımları bulunan Tosyalı Holding, Türkiye'nin Afrika’daki en büyük yatırımcıları arasında yer alıyor.

Cezayir'in en büyük sanayi tesislerinden biri olan Tosyalı Algerie, Türkiye'nin yurt dışındaki önemli sınai yatırımı olarak dikkati çekiyor. Tosyalı Holding'in Cezayir'den sonra Afrika'daki ikinci yatırım durağı Senegal'de ise hem inşaat demiri hem de filmaşin üretmek için çok fonksiyonlu tasarıma sahip olacak bir çelikhane ve haddehane yatırımı başlamış durumda.

Bununla birlikte holding, Senegal'de "Özel Ekonomik Bölge" statüsünde endüstri bölgesi oluşturmak için de çalışmalar sürdürüyor. Tosyalı'nın Afrika'daki üçüncü durağı Angola'da ise çelik üretimi için ham madde tedarik etmek üzere demir madeni yatırımı yapmak üzere çalışmaları devam ediyor.

Şirket bu kapsamda Angola’daki en büyük demir cevheri rezervlerinden biri olan Kassinga Bölgesi'nde bulunan demir cevheri madenlerini işletmek amacıyla bölgedeki yatırımlara başladı. Tosyalı Holding uzun dönemde bölgedeki maden yatırımlarını daha da geliştirerek Angola'da demir-çelik üretimine geçmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.