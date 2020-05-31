Fuhuş partisinde yakalanan Slavko Vincic'in açıklamaları herkesi şaşırttı

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in, kadınları fuhşa zorlayan Tijana Maksimovic için yapılan "Kristal Operasyon"da yakalanması ve tutuklanmasının ardından polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Sloven gazetesi Vecer'te çıkan haberde; 'Tijana Ajfon' adıyla bilinen Tijana Maksimovic'in uzun süredir fuhuş ve uyuşturucu ticareti ile insan kaçakçılığı suçlarından arandığı ve bunun için "Kristal Operasyon"un düzenlendiği belirtildi. Tijana Maksimovic için düzenlenen operasyonda rastlantı sonucu FIFA kokartlı Sloven hakem Slavko Vincic de tutuklandı.

Bosna-Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye, yapılan teknik takip üzerine baskın yapıldı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic ile birlikte toplam 26 erkek, 9 hayat kadını, evin içerisinde gizlenmiş birçok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirdi.

"FUHUŞ PARTİSİ DEĞİL, İŞ YEMEĞİ"

Slavko Vincic'in polise verdiği ifade ise şaşkınlık yarattı.İşte Vincic'in gözaltında verdiği ifade:"Polis, bizi şahitler huzurunda tutukladı. Ben oraya gittiğimde, neler olduğunu bilmiyordum. Cuma gecesi o eve gittim. Bir kabus gibiydi. Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumak istiyorum. Biraz huzur ve mahremiyet istiyorum.O eve gitmem ve yaşananlar, çok garipti. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Fuhuş partisi yoktu. Ben silahları da polis baskın yaptıktan sonra gördüm. Oraya bir iş yemeği için gitmiştim. İş konuşuyorduk. Saat akşam 8 gibiydi. Bir anda polisler içeri girdi. Film gibiydi." dedi.