Fulden Uras'a cinsel içerikli mesaj şoku

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz aylarda Facebook hesabı üzerinden bir video paylaşımında bulundu. Sakine Hülya C. isimli şüpheli, bu videonun altına cinsel içerikli bir yorum yazdı. Yorumu gören ünlü şarkıcı, şüpheliyi savcılığa şikayet etti. Sakine Hülya C., verdiği ifadede hesabının ele geçirildiğini, yorumu kendisinin yapmadığını söyledi.

UZLAŞMA SAĞLAYAMADILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 'Olaya konu yorumun sosyal medya üzerinden yapılmış olması ve müştekinin sayfasını takip eden kişi sayısının fazlalığı karşısında olayda aleniyet ve ihtilat unsularının da gerçekleştiğinin kabulü gerektiği, dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı' kaydedildi. Şüpheli hakkında hakaret suçu kapsamında ceza istendi. (SABAH)

