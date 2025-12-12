MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor mu? Her şeyi kaldırdı

Olaylı ilişkileriyle gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 3.5 aylık evliliği bitiyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre çift bugün dava için harekete geçti. Instagram hamlesi de iddiaları güçlendirdi.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Ağustos ayının son günlerinde sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evliliği iddialara göre bitiyor. "Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor mu, neden boşanıyor?" sorularının yanıtı merak edildi.

Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Ceylan cinsel hayatlarını anlatarak ağızları açık bırakmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN NEDEN BOŞANIYOR?

"Çok mutluyum. Sonunda oluyor" diyerek düğünde yerinde duramayan Gülseren Ceylan geçtiğimiz ay kocasının eski eşi hakkındaki sözleri yüzünden evi terk etmişti. Krizi hızlıca çözen ikilinin şimdilerde boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanıyor mu? Her şeyi kaldırdı 2

İddialara göre ikili bugün mahkemeye başvurmak için vekalet verdi. Ayrıca Gülseren Ceylan sosyal medya hesaplarını kapadı.

Mehmet Ali Erbil de düğün fotoğraflarını hesabından kaldırdı. Ancak boşanmaya dair taraflar henüz açıklama yapmadı.

