Ünlü ilahiyatçı Fatih Çıtlak'tan çok konuşulacak Rıfat Ilgaz sözleri! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü ilahiyatçı Fatih Çıtlak Ekol Tv'de yayınlanan Aziz Akova'nın sunduğu ‘Dinle Hayat’ programına konuk oldu. Mehmet Fatih Çıtlak’ın, Hababam Sınıfı ve Şaban karakteri üzerinden Rıfat Ilgaz’ı hedef alan sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Öznur Yaslı İkier

Ekol TV’de yayınlanan Dinle Hayat programında konuşan Araştırmacı-Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, sahabe neslinin fedakârlıklarını ve imanın hayatın temeli olduğunu anlattı.

Fatih Çıtlak, 'Hababam Sınıfı'' üzerinden Rıfat Ilgaz'ı eleştirdi. Çıtlak; “Hacı Şaban-ı Veli Hazretleri’yle dalga geçildi. Kastamonu’dan çıkan sözüm ona, yediği kapa tüküren mizahçı… Şaban ismini öyle bir alay konusu yaptı ki bugün Kastamonu’nun o güzel kültüründen eser bile okunmuyor.

Kastamonu’nun vilayetinden, eyaletinden bu topraklara bir tane hain çıkmamıştır. En zıt görüşteki siyasetçiler bile bu topraklar için canını verir. Ama sen, Şaban ismiyle alay ettirdin. Bakın, 20-30 yıldır kimse çocuğuna Şaban ismini koymuyor. Bunu yapan, Kastamonu’dan çıkan o kişidir.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu konuşma, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi. Bazı kesimler Çıtlak’ın açıklamasına destek verirken bazı kesimler de ‘Şaban’ isminin Türkiye’de ve Kastamonu’da çok sayıda kullanıldığını, bu isim üzerinden Rıfat Ilgaz’ın hedef alınmasının yanlış olduğunu savundular.

