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Fulham 1 - 2 Chelsea

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Chelsea, Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'in asisti ev sahibi ekibe yetmedi.

Fulham 1 - 2 Chelsea

Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti. Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti.

Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
fulham chelsea

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