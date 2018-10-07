Fulham 1 - 5 Arsenal (Premier Lig)

Premier Lig'in 8. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Konuk ekip müsabakadan 5-1'lik zaferle ayrılırken goller Alexandre Lacazette (2), Aaron Ramsey ve Pierre-Emerick Aubameyang'dan (2) geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını Andre Schürrle kaydetti.

Ligin ilk iki haftasında Manchester City ve Chelsea'den yenilgiler alan fakat daha sonra toparlanan Topçular, üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

Bu skorla Fulham 5 puanda kalırken Arsenal 18 puana yükseldi.

