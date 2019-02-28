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Fulham Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.02.2019 20:16 | Son Güncelleme

Fulham, teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Fulham'da geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna Scott Parker oturdu.

Fulham Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçların ardından 67 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildiği ve sezon sonuna kadar takımı Scott Parker'ın çalıştıracağı kaydedildi.

Kasım ayında Slavisa Jokanovic'in yerine gelen Ranieri, başkent ekibiyle çıktığı 16 lig maçında sadece üç galibiyet alabildi.

Ligde 19. sırada yer alan Fulham, mart ayında Chelsea, Liverpool ve Manchester City ile karşılaşacak.

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Claudio Ranieri fulham

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