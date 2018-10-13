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Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili, aylar sonra bir gerçek ortaya çıktı.

İşte yaşananlar...

Fulham'ın Fabri'den önce Muslera'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı

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Sezon başında Beşiktaş'tan Fabricio Ramirez'i transfer eden Fulham'ın kale için asıl hedefi ortaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fabricio Ramirez'i transfer eden Fulham'ın kale için asıl hedefi ortaya çıktı.
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera.
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Londra kulübü, yaz döneminde sarı kırmızılı kulübe ve Muslera'nın temsilcisi Daniel Fonseca'ya teklifini iletti; fakat yönetim 8 yıldır kaleyi başarıyla koruyan ve taraftarla güçlü bir iletişim kuran Muslera'yı önerilen fiyata bırakmak istemedi.

Londra kulübü, yaz döneminde sarı kırmızılı kulübe ve Muslera'nın temsilcisi Daniel Fonseca'ya teklifini iletti; fakat yönetim 8 yıldır kaleyi başarıyla koruyan ve taraftarla güçlü bir iletişim kuran Muslera'yı önerilen fiyata bırakmak istemedi.
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Sarı kırmızılıların beklentisi en az 15 milyon Euro idi. Ayrıca Muslera kalmaktan yana tutum takındı.

Sarı kırmızılıların beklentisi en az 15 milyon Euro idi. Ayrıca Muslera kalmaktan yana tutum takındı.
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Londra kulübü bu transfer girişimi sonuçsuz kalınca Beşiktaş'a Fabricio için teklifte bulundu.

Londra kulübü bu transfer girişimi sonuçsuz kalınca Beşiktaş'a Fabricio için teklifte bulundu.
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Bu konuda daha önce siyah beyazlılarda kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade de etkili oldu.

Bu konuda daha önce siyah beyazlılarda kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade de etkili oldu.
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Fulham'da teknik ekipte yer alan Sambade, Uruguay asıllı İspanyol Fabricio'nun takıma katkı sağlayacağını söyledi.

Fulham'da teknik ekipte yer alan Sambade, Uruguay asıllı İspanyol Fabricio'nun takıma katkı sağlayacağını söyledi.
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Beşiktaş, gelen teklifi, Fabricio'nun performansı ve takıma uyumundan memnun olduğu için kabul etmedi; ancak başarılı kalecinin Premier Lig'de oynamak istediğini söylemesi üzerine bu transfere onay verdi.

Beşiktaş, gelen teklifi, Fabricio'nun performansı ve takıma uyumundan memnun olduğu için kabul etmedi; ancak başarılı kalecinin Premier Lig'de oynamak istediğini söylemesi üzerine bu transfere onay verdi.
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Fulham, Fabricio için Beşiktaş'a 6 milyon Euro ödedi; sonrasında Sevilla'dan bir başka kaleci Sergio Rico'yu da transfer etti. (Ajansspor)

Fulham, Fabricio için Beşiktaş'a 6 milyon Euro ödedi; sonrasında Sevilla'dan bir başka kaleci Sergio Rico'yu da transfer etti. (Ajansspor)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fernando muslera Fabri fulham

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