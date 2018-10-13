Muslera gerçekleri ortaya çıktı!

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Fulham'ın Fabri'den önce Muslera'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı

1 / 9 Sezon başında Beşiktaş'tan Fabricio Ramirez'i transfer eden Fulham'ın kale için asıl hedefi ortaya çıktı.

2 / 9 Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera.

3 / 9 Londra kulübü, yaz döneminde sarı kırmızılı kulübe ve Muslera'nın temsilcisi Daniel Fonseca'ya teklifini iletti; fakat yönetim 8 yıldır kaleyi başarıyla koruyan ve taraftarla güçlü bir iletişim kuran Muslera'yı önerilen fiyata bırakmak istemedi.

4 / 9 Sarı kırmızılıların beklentisi en az 15 milyon Euro idi. Ayrıca Muslera kalmaktan yana tutum takındı.

5 / 9 Londra kulübü bu transfer girişimi sonuçsuz kalınca Beşiktaş'a Fabricio için teklifte bulundu.

6 / 9 Bu konuda daha önce siyah beyazlılarda kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade de etkili oldu.

7 / 9 Fulham'da teknik ekipte yer alan Sambade, Uruguay asıllı İspanyol Fabricio'nun takıma katkı sağlayacağını söyledi.

8 / 9 Beşiktaş, gelen teklifi, Fabricio'nun performansı ve takıma uyumundan memnun olduğu için kabul etmedi; ancak başarılı kalecinin Premier Lig'de oynamak istediğini söylemesi üzerine bu transfere onay verdi.