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Fulya İle Umudun Olsun'da Nursel Ergin, bakkalın veresiye defterini kapattı!

15.11.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında yayın hayatına başlayan Fulya İle Umudun Olsun programı zaman zaman tartışmalar yol açmıştı. Son zamanlarda ise yardım hareketine dönüşen Fulya Öztürk'ün sunduğu programda, bakkalların borcunu kapatmak isteyen ünlü isimler program yetkililerine ulaştı. Ünlü oyuncu ve sunucu Nursel Ergin de Bağcılar'da bir bakkalın veresiye defterini kapattı.

Fulya İle Umudun Olsun'da Nursel Ergin, bakkalın veresiye defterini kapattı!

Fox TV'nin gündüz kuşağında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı, geçen hafta yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yaşadığı semtlerdeki bakkallarda kabaran borç defterlerini silmek için bir iyilik hareketi başlatmıştı. Hareket kısa sürede ses getirdi, bakkalların borcunu kapatmak isteyen ünlü isimler program yetkililerine ulaştı.

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NURSEL ERGİN VERESİYE DEFTERİNİ KAPATTI!

İlk yardım elini uzatan, ünlü oyuncu ve sunucu Nursel Ergin oldu. Program sunucusu Fulya Öztürk ile Bağcılar’a giden Nursel Ergin, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların evlerine konuk oldu, dertlerini dinledi, ardından mahalle bakkalına giderek veresiye defterindeki tüm borcu kapattı.

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UĞUR DÜNDAR İDDİASI!

Fulya Öztürk ile Umudun Olsun programının başlattığı iyilik hareketinin bir sonraki iyilik meleğinin ünlü televizyon habercisi Uğur Dündar olacağı konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fulya Öztürk
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