Fulya Öztürk Fatih Portakal'a ateş püskürdü! "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı programda izlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, canlı yayında bu videoyu göstermişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla eski çalıştığı kanala sert tepki göstermişti. Portakal, Celal Bilgin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" demişti.

Günlerden tepki alan Fulya Öztürk bugün yayında çileden çıktı. Öztürk açıklamasında "Nedir bu böyle bilmiş küçümsemeleriniz? 2,5 ayda ne faydanız oldu? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Siz beni oturduğunuz yerden aşağılayamazsınız. Çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz. Başkaları ensest ilişki işlerken 15 gün o konuyu masaya yatırırken neden sesiniz çıkmadı" diyerek ateş püskürdü.

Olayın çarpıtıldığını söyleyen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini iddia etti.

"BEN BURALARA HİÇBİR YERİMİ AÇMADAN GELDİM"

Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Pornografik görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?

"BEN BURALARA KİMSENİN TORPİLİYLE GELMEDİM"

'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek... " diye konuştu.



