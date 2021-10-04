MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulya Öztürk Fatih Portakal'a ateş püskürdü! "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz"

Fulya Öztürk Fatih Portakal'a ateş püskürdü! "Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz"

04.10.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Öztürk'ün programında karısının cinsel içerikli videosunu izleten adam herkesi şoke etmişti. Fulya Öztürk Fatih Portakal'ın eleştirileri sonrası yayında çileden çıktı. Öztürk açıklamasında "Kimi küçümsüyorsunuz" diyerek bağırdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı programda izlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia eden Celal Bilgin isimli genç, canlı yayında bu videoyu göstermişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla eski çalıştığı kanala sert tepki göstermişti. Portakal, Celal Bilgin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen söz konusu program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" demişti.

Fatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içeriklerFatih Portakal’dan eski kanalına sert tepki: İğrenç içerikler

Günlerden tepki alan Fulya Öztürk bugün yayında çileden çıktı. Öztürk açıklamasında "Nedir bu böyle bilmiş küçümsemeleriniz? 2,5 ayda ne faydanız oldu? Kazandığım parayla kendime hiçbir şey almadım. Siz beni oturduğunuz yerden aşağılayamazsınız. Çoğunuz ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz. Başkaları ensest ilişki işlerken 15 gün o konuyu masaya yatırırken neden sesiniz çıkmadı" diyerek ateş püskürdü.

Olayın çarpıtıldığını söyleyen Öztürk, yayında videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini iddia etti.

"BEN BURALARA HİÇBİR YERİMİ AÇMADAN GELDİM"

Öztürk, "Attığı manşete bak; 'Pornografik görüntü izletti.' Bak kardeşim cuma günündeki programda rahatsızlık verdiysem, şahsım ekibim adına özür diliyorum. Fakat bir videodan bahsediyor ya bu çocuk. Orada iz var diyor. Bunların hepsi gerçek. Ama öyle bir algı yapılıyor ki... 'Bu da oldu.' Türk televizyonlarında neler oldu ben sayayım mı?

"BEN BURALARA KİMSENİN TORPİLİYLE GELMEDİM"

'Bir kız çıkıyor hemen onu öldürelim boğazlayalım boğalım... Linç edelim yaşamasın. Bir kız çıktı çünkü iyi bir şeyler yapıyor.' Ben buralara hiçbir yerimi açmadan geldim. Hiçbir yerimi ortalara sermeden. Hiç kimsenin sevgilisi osu busu olmadan. Sıfır torpilsiz, emeğimle çoğu zaman kimsenin gidemediği yerlere giderek... " diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kıro' tepkisi! Ferdi Tayfur'u arayıp...'Kıro' tepkisi! Ferdi Tayfur'u arayıp...
Boji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandıBoji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandı
Oğuzhan Uğur'a 'İslami değerlere hakaret, ırkçılık' suçlaması! İfade verdi Oğuzhan Uğur'a 'İslami değerlere hakaret, ırkçılık' suçlaması! İfade verdi
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Fulya Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Pakdemirli tarih verip duyurdu:Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Danilo Şef'ten ilk açıklama! 9 yıl sonra...

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Takipçilerinin dikkatini etek boyuyla çekti

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Futbolcu kocasının ev halini ifşa etti!

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.