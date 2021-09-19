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Fulya ile Umudun Olsun programında bomba olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu karşılığında...

19.09.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programında Özlem Can ismindeki 3 çocuklu anne, eski eşinin kendisine göğüs silikonu yaptırması karşılığında 2 çocuğunun velayetini verdiğini itiraf etti. Sunucu Fulya Öztürk'ün açıklaması sonrası Özlem Can'ın rahat tavrı sosyal medyada dikkat çekti.

Fulya ile Umudun Olsun programında bomba olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu karşılığında...

"Fulya İle Umudun Olsun" programında akıllı durgunluk veren bir olay yaşandı. İki çocuğunun velayetinin boşandığı eşinde olduğunu ifade eden 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, kendisine ev alınması vaadiyle kandırılarak üçüncü çocuğunun da velayetini kaybettiğini açıklamıştı.

Programa en küçük çocuğun velayetini alabilmek için başvuran Özlem Can'ın neden üç çocuğundan sadece birini istediği merak ediliyordu. Kafalardaki soru işaretlerini sunucu Fulya Öztürk aydınlattı.

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Öztürk, canlı yayında yaptığı açıklamasında Özlem Can'ın göğüs silikonu ameliyatını karşılaması vaadiyle eski eşiyle velayet anlaşması yaptığını ve bu yüzden 2 çocuğun babasında, bir çocuğun da annesinde kaldığını açıkladı.

Özlem Can ise Öztürk'ün bu sözlerine "Evet, doğru" cevabını verdi.

Fulya Öztürk'ün açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Annenin 2 çocuğunu göğüs silikonu karşılığında vermesi herkesi şoke etti. Sosyal medyada Özlem Can'a tepki yağdı.

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Fulya Öztürk
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