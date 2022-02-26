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  4. Fulya ile Umudun Olsun programında kan donduran itiraf: Kocam, oğlumu öldürdü

Fulya ile Umudun Olsun programında kan donduran itiraf: Kocam, oğlumu öldürdü

26.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşini öldürmekle suçlandığı için 20 yıl hapis cezası alan ağabey, Fulya ile Umudun Olsun programında masum olduğunu söyledi. Vicdan azabı çeken anne ise canlı yayına bağlanarak, "Eşim, oğlunu öldürüp bahçeye gömdü" itirafında bulundu.

Fulya İle Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan bir olay gerçekleşti. Programa katılan M.A.Ç. ağabeyini öldürmek iddiasıyla 20 yıl hapis cezası aldığını söylerken, "Ben masumum" dedi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini ve öz oğlunu kocasının öldürüp bahçeye gömdüğünü ve suçu aile kararıyla M.A.'nın üzerine attıklarını itiraf etti. Yaşanan bu olaylar stüdyoda büyük şaşkınlık oluşturdu.

14 YIL OĞULLARININ CANSIZ BEDENİN OLDUĞU BAHÇEDE YAŞADILAR

M.A.Ç.'nin iddiasına göre, 22 yıl önce Hatay Dörtyol'daki evlerinde yaşanan tartışma sonucu babası H.Ç., öz oğlu G.Ç.'yi silahla öldürdü ve bahçede kazdığı çukura gömdü. Ardından aile tam 14 yıl bahçede bir cansız bedenle yaşadı, ta ki aile içerisinde miras kavgaları başlayana kadar.

AİLE MECLİSİ KARAR ALDI...

Yayına katılan M.A.Ç.'nin iddiasına göre, aile meclisi bir karar aldı ve suçu kendi üstüne yıktı. Programda yaşananlar ise şaşkınlık vericiydi. M.A.Ç.'nin ağabeyi de kardeşini doğruladı, ancak ona üzülmediğini söyledi. Yayına bağlanan anne ise vicdan azabı çektiğini, eşinin işlediği cinayeti oğlunun üzerine yıktığını itiraf etti.


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Fulya Öztürk
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