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Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün kariyeri

11.02.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk özel haberler şefi Fulya Öztürk'ün hayatı, son günlerde aktarmakta olduğu deprem haberleri sonrası merak ediliyor. Daha önce sunuculuk da yapan Fulya Öztürk, şimdilerde muhabir olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Fulya Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün kariyeri

Kahramanmaraş merkezli olup 10 ili etkileyen iki yıkıcı deprem sonrası TV kanalları anbean gelişmeleri aktarmakta. Muhabir Fulya Öztürk de 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Kahramanmaraş depremi sonrası gelişmeleri hız kesmeden aktarmak için deprem bölgesine giden isimlerden biri oldu. İşte CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün kariyeri...

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde doğmuştur. Türk gazeteci, haber muhabiri ve sunucudur.

Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk sene 2006 yılında televizyonculuk kariyeri başladı.

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2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı.

3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. 2015 yılında Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla göç etme serüvenini anlatmış olduğu Sığınamayanlar Belgeselini yayınladı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü.

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12 Temmuz 2021 tarihinde FOX'a transfer oldu ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sunmaya başladı. 2 Aralık 2021 tarihinde ikinci kez koronavirüs hastalığına yakalandı ve ekranlardan bir süre uzak kaldı. 10 Haziran 2022'deki son bölümüyle Fulya ile Umudun Olsun'un, yayın hayatı sona erdi. 2022 yılında tekrardan CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, Saha Muhabirliği’nin yanında CNN TÜRK Haber Merkezi’nin Özel Haberler Şefi olarak görev aldı.

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