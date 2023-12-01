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Fulya Öztürk şüpheli ölümü günlerce ele almıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme! Eski dünürüne İETT durağında kurşun yağdırdı

01.12.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Fulya Öztürk, 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın şüpheli ölümünü günlerce ele almıştı. Dini nikahlı eş ve babanın birbirlerini suçladığı olay Türkiye gündemine oturmuştu. Aykut Avşar’ın babası eski gelininin annesi Ayten Gülerce’ye otobüs durağında kurşun yağdırdı. Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fulya Öztürk şüpheli ölümü günlerce ele almıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme! Eski dünürüne İETT durağında kurşun yağdırdı

12 Temmuz 2021 ile 10 Haziran 2022 tarihleri arasında FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen 'Fulya İle Umudun Olsun' programında ele alınan 'Aykut Avşar cinayeti' günlerce konuşulmuştu. Bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın dini nikahlı eşi, kayınpederini suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini hedef göstermişti. Fulya Öztürk, Aykut Avşar'ın şüpheli ölümüyle ilgili her 2 tarafa da söz hakkı tanımıştı. 2021 yılında izleyiciyi ekran başına kilitleyen olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

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İETT DURAĞINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetleri devam eden taraflar Aykut Avşar’ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi.

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Aykut Avşar’ın babası Zeki Avşar işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce’ye İETT durağında tabancayla ateş etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Ayten Gülerce’nin yaşam mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

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SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Kan dolduran saldırı, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde Zeki Avşar’ın durakta bekleyen Ayten Gülerce’nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü.

OLAY YERİNDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yoldan geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYI ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ PANİKLE HASTANEYE KOŞTU

Kendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce’nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

POLİS TARAFINDAN HER YERDE ARANIYOR

Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce’nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar polis tarafından her yerde aranıyor.

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