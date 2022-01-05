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Fulya Zenginer'den karnı burnunda paylaşım! Bebeğinin ismi dikkat çekti

05.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019’da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen haftalarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Zenginer, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Fulya Zenginer'den karnı burnunda paylaşım! Bebeğinin ismi dikkat çekti

Oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da 2 yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde çiftten mutlu bir haber gelmiş ve Fulya Zenginer hamile olduğunu açıklamıştı.

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CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Çift, geçen günlerde ise bebeğin cinsiyetini öğrenmek için bir parti düzenledi. Çiftin, patlattıkları balonun içinden mavi renk çıkınca erkek çocuk sahibi olacakları ortaya çıktı. Kuntay Tarık Evren eşini öperek kutlamıştı.

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BEBEĞİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Zenginer şimdi ise sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fulya Zenginer, paylaşımının altına düştüğü "Milan" notuyla bebeğinin ismini ilk kez açıkladı


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Fulya Zenginer
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