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Fulya Zenginer eşiyle kamera karşısına geçti! Anne olmak için gün sayıyor

18.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Milan' adını verdiği bebeğini kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, eşi Kuntay Tarık Evren ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, Evren ile yeni fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Fulya Zenginer eşiyle kamera karşısına geçti! Anne olmak için gün sayıyor

'Doktorlar' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Evren ile mutlu birlikteliğini sürdüren Zenginer, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor.

"ANNE VE BABA OLMAK!"

Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ikili, geri sayıma başladı. Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün eşiyle kamera karşısına geçti. Yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Anne ve baba olmak!" notunu düştü. Daha önce çocuğuna 'Milan' adını vereceğini açıklayan Zenginer'in paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Fulya Zenginer
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