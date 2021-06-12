Funda Eryiğit'ten 'Son Yaz'a veda mesajı!

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Son Yaz' dizisi 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yaptı.

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

İlk sezonun son sahnesinde ise Selim Kara'nın eşi Canan vuruldu ve ölüp ölmediği tam olarak netleşmemişti. Ancak 'Son Yaz'da Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit'in paylaştığı veda mesajıyla diziden ayrıldığını resmen duyurdu.

Funda Eryiğit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

“Final bölümünü izlerken ben de çok hüzünlendim, son sahnede ben de ağladım. Canan öldü fakat isterim ki, kendisi hayalini gerçekleştirememiş olarak kalmasın aklınızda. Şöyle hatırlayın onu mesela: Canan ofisini açmış, cübbesini giymiştir. Davaya giderken, Yağmur ve Altay okuldan dönünce ya da ailesinin bir şeye ihtiyacı olduğunda rahatlıkla eve girebilsinler diye anahtarı saksının altına bırakmıştır. Erken çıkması gerektiği için Selim’den çiçekleri sulamasını rica etmiştir. Selim kesin söylenir ama yine de sular ve Canan Selim’i hep sever. O3 Medya’ya çok teşekkürler. Selim Bağcı’ya ve bütün ekibe, bütün oyuncu arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Yolları açık olsun. Stresi, keyfi, neşesi, zorluğu, emeği, tüm anılarıyla hayatımda önemli bir yerde olacak Son Yaz. Diziyi seven, sahiplenen tüm seyircilere sevgiler, öpücükler. Hoşçakalın.”





