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Furkan Andıç sette yaralandı! Apar topar ameliyata alındı

01.05.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Andıç Kara Tahta’nın çekimlerinde yaralandı. Rol aldığı dizinin setinde ani bir hareketi sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağları yırtılan başarılı oyuncu Furkan Andıç sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Furkan Andıç sette yaralandı! Apar topar ameliyata alındı

Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un başrolünde yer aldığı 'Kara Tahta' dizisinin çekimlerinde yaralanan Furkan Andıç apar topar ameliyata alındı.

FURKAN ANDIÇ'IN HASTALIĞI

Andıç, sahneye hazırlanırken yaptığı ani bir hareket sonucu sağ bacağındaki ön çapraz bağlar yırtıldı. Oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul'a getirildi. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı.

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Andıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek, evinde istirahat ettiği öğrenildi.

3 SAAT SÜREN AMELİYAT

Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren Furkan Andıç'ı, yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.

Yapımcı Önal, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan" notunu düştü.


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