Furkan Korkmaz: LeBron James için Cedi Osman'ı ben de ekerdim

Hedeflerinden bir tanesinin milli takım ile dünya kupasında oynamak olduğunu belirten Furkan Korkmaz, NBA'de Philadelphia ile geçen sene yarı finale kadar geldiklerini hatırlatarak "Şimdi hedefin bir sonrası olması gerekiyor" dedi. Milli oyuncu, Cedi'nin kendisi yerine LeBron James ile buluşmayı tercih etmesine ilişkin ise "Cedi'nin beni ekip LeBron ile görüşmeyi tercih etmesi daha güzel bir seçimdi; benimle her zaman buluşup görüşebilir. Ben de aynı şeyi yapardım" şeklinde konuştu.
Furkan Korkmaz'ın Ribaund Dergisi'ne verdiği röportaj şöyle:
"MİLLİ TAKIM'DA OYNAMAK İÇİN İÇİMİZ GİDİYOR"
Yeni format gereği belki bir maç, iki maç oynayamıyorsunuz; ama üçüncü maçta sahada oluyorsunuz ve milli takım formasını sırtınıza geçiriyorsunuz. Bunun bilincinde olmak bizim için en büyük artı olacaktır. Maçların tüm yıla yayılması kötü oldu; çünkü sezon içindeki maçlara gelemiyoruz. Gerçekten oynamak için içimiz gidiyor. Zaten orada içimizde Türkiye hasreti oluyor, ülkemizi özlüyoruz.
"AY YILDIZLI FORMA İLE BİR HAYALİM VAR"
U18 Milli Takımı ile Konya'da bir şampiyonluk yaşamıştım, milli başarının duygusunu biliyorum ama A Milli Takım ile bu başarıya ulaşmak çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Buradaki herkes çok genç ve başarıya aç isimler. Dürüst olmak gerekirse herkes şu anda kendini kanıtlama çabası içinde. Bu yüzden hepimiz için Çin'e gitmek güzel bir sınav olacak. Çünkü bu ekip ve bizim milletimiz Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyor. Ülkemizi birkaç yıldır güzel temsil ediyoruz; ama bunu madalya ile başarı ile taçlandırmak çok daha ayrı bir değer olacaktır.
"KALBİM DAİMA EFES'LE AMA NBA KAPISINI BANVİT AÇTI"
Banvit benim NBA'e gitmemdeki en büyük unsurdu. Çünkü o özgüveni tekrardan yakalamamı sağladı. Efes'te takım anlamında genel anlamda kötü bir görüntü çiziyorduk. Bu da genç bir oyuncu olarak bana daha çok yansıdı. Banvit'te beni gerçekten çok güzel sahiplendiler. Kendimi 2-3 hafta içinde Banvit'ten yetişmiş bir oyuncu olarak göremeye başladım. Kendimi Banvit'te bir evlat gibi göremeye başlamıştım. Banvit'in yeri ben de çok ayrıdır.
"NBA FİNALİ NEDEN OLMASIN"
Sezon içinde neler yapabileceklerimiz tamamen kimya ile alakalı. Geçen sene Philadelphia ile çok güzel bir kimya yakaladık. Seyirci desteği ve gençlerin verdiği enerjiyle çok güzel bir basketbol ortaya koyduk. Televizyondan izleyen, salona gelen ve Avrupa'dan gelip takip eden çok fazla Sixers taraftarı var. Geçen seneki hedef play-off yapmaktı. Bunu başardık ve yarı finale kadar geldik. Şimdi hedefin bir sonrası olması gerekiyor. Kendi konferansımızda final oynayıp, adım adım NBA'de final oynamak neden olmasın?
LEBRON İÇİN CEDİ'Yİ BEN DE EKERDİM!
Bu arada çok konuşuldu burada da hatırlatayım. Cedi'nin beni ekip LeBron ile görüşmeyi tercih etmesi daha güzel bir seçimdi; benimle her zaman buluşup görüşebilir. Onun yerinde olsam LeBron James için Cedi'yi ben de ekerdim sanırım."
FURKAN KORKMAZ'IN ENLERİ
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