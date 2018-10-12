Furkan Korkmaz: LeBron James için Cedi Osman'ı ben de ekerdim

Yeni format gereği belki bir maç, iki maç oynayamıyorsunuz; ama üçüncü maçta sahada oluyorsunuz ve milli takım formasını sırtınıza geçiriyorsunuz. Bunun bilincinde olmak bizim için en büyük artı olacaktır. Maçların tüm yıla yayılması kötü oldu; çünkü sezon içindeki maçlara gelemiyoruz. Gerçekten oynamak için içimiz gidiyor. Zaten orada içimizde Türkiye hasreti oluyor, ülkemizi özlüyoruz.

Hedeflerinden bir tanesinin milli takım ile dünya kupasında oynamak olduğunu belirten Furkan Korkmaz, NBA'de Philadelphia ile geçen sene yarı finale kadar geldiklerini hatırlatarak "Şimdi hedefin bir sonrası olması gerekiyor" dedi. Milli oyuncu, Cedi'nin kendisi yerine LeBron James ile buluşmayı tercih etmesine ilişkin ise "Cedi'nin beni ekip LeBron ile görüşmeyi tercih etmesi daha güzel bir seçimdi; benimle her zaman buluşup görüşebilir. Ben de aynı şeyi yapardım" şeklinde konuştu.

Çin'deki Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyoruz. Uzun bir zamandan sonra hem jenerasyon değişiyor, hem de Dünya Kupası'nda Olimpiyat bileti almak bizim için çok ayrı anlam kazanıyor. Benim her zaman hayalim A Milli Takım ile Avrupa şampiyonu, Dünya şampiyonu olabilmek ve Olimpiyatlar'da başarabilirsek altın madalya kazanmak istiyorum.

U18 Milli Takımı ile Konya'da bir şampiyonluk yaşamıştım, milli başarının duygusunu biliyorum ama A Milli Takım ile bu başarıya ulaşmak çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Buradaki herkes çok genç ve başarıya aç isimler. Dürüst olmak gerekirse herkes şu anda kendini kanıtlama çabası içinde. Bu yüzden hepimiz için Çin'e gitmek güzel bir sınav olacak. Çünkü bu ekip ve bizim milletimiz Dünya Kupası'nda olmayı hak ediyor. Ülkemizi birkaç yıldır güzel temsil ediyoruz; ama bunu madalya ile başarı ile taçlandırmak çok daha ayrı bir değer olacaktır.

"KALBİM DAİMA EFES'LE AMA NBA KAPISINI BANVİT AÇTI"

Efes'in bende yeri çok ayrı. Her ne kadar NBA öncesi bir Banvit dönemi olsa da sonuçta yetiştiğim kulüp diyebilirim. Bana Furkan Korkmaz olma fırsatını Anadolu Efes verdi. Her zaman başarılı olmalarını istiyorum.

Banvit benim NBA'e gitmemdeki en büyük unsurdu. Çünkü o özgüveni tekrardan yakalamamı sağladı. Efes'te takım anlamında genel anlamda kötü bir görüntü çiziyorduk. Bu da genç bir oyuncu olarak bana daha çok yansıdı. Banvit'te beni gerçekten çok güzel sahiplendiler. Kendimi 2-3 hafta içinde Banvit'ten yetişmiş bir oyuncu olarak göremeye başladım. Kendimi Banvit'te bir evlat gibi göremeye başlamıştım. Banvit'in yeri ben de çok ayrıdır.