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Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti (Philadelphia 76'ers 118-111 Chicago Bulls)

NBA HABERLERİ  | 10.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76'ers'ın Chicago Bulls'u 118-111 yendiği maçta gecede 31 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle sahanın yıldızı oldu. Oyuna girdikten sonra arka arkaya bulduğu isabetlerle 17 sayı atan Furkan Korkmaz, NBA'de 1996-1997 sezonundan beri birinci çeyrekte benchten gelerek en çok sayı bulan ikinci oyuncu oldu. Furkan Korkmaz, Memphis Grizzlies maçında da 34 sayı ile kariyer rekoru kırmıştı.

Furkan Korkmaz, NBA tarihine geçti (Philadelphia 76'ers 118-111 Chicago Bulls)

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, bu sezon performansıyla NBA'i sallamaya devam ediyor.

Bu sezon 76ers'ın önemli parçalarından biri olduğunu gösteren ve takımında daha fazla sorumluluk almaya başlayan Furkan Korkmaz, Philadelphia 76’ers'ın Chicago Bulls karşısında 118-111'lik skorla aldığı galibiyetin mimarlarından biri oldu. 76'ers, bu sonucun ardından 54. maçında 33. galibiyetini alırken Bulls ise 19 galibiyet, 35 mağlubiyette kaldı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Oyuna girdikten sonra arka arkaya bulduğu isabetlerle 17 sayı kaydeden Furkan, NBA'de 1996 – 1997 sezonundan beri birinci çeyrekte benchten gelerek en çok sayı bulan ikinci oyuncu oldu. 17'de 12 ile şut atan genç oyuncu, maç boyunca kaydettiği 31 sayı , 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla ile ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu.

GRIZZLIES KARŞISINDA 34 SAYIYLA KARİYER REKORUNU KIRMIŞTI

NBA'deki üçüncü sezonunda skorer kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan Furkan, Memphis Grizzlies maçında 34 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı. NBA kariyerinde 30 üstü sayıya ikinci kez çıkan genç basketbolcu, bu yıl ayrıca Phoenix Suns maçında 20, Detroit Pistons karşılaşmasında 21 ve Chicago Bulls'a karşı 24 sayı attı.

PORTLAND MAÇINI KAZANDIRMIŞTI

Sezon başında NBA'den ayrılması da gündeme gelen Furkan Korkmaz, yeni sözleşme aldığı takımının güvenini boşa çıkarmama konusunda kararlı olduğunu gösterdi. Furkan, zaman zaman ilk 5'e girdiği 76ers'ta bu sezon maç kazandıran basket kaydetmeyi de başardı.

Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı. Milli basketbolcu, Trail Blazers karşısında 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 blokla mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
furkan korkmaz philadelphia 76'ers chicago bulls memphis grizzlies

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