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Furkan Soyalp, Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 27.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Bursaspor'la sözleşmesi sona eren Furkan Soyalp, Başakşehir'le anlaştı. Başakşehir, genç oyuncuya imza attıracak.

Furkan Soyalp, Başakşehir'de

Transferde son dakika gelişmesi... Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.

Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

FURKAN SOYALP KİMDİR?
12 Haziran 1995 Ankara doğumlu olan Furkan Soyalp, orta sahada forma giyiyor. 2010 yılında Osmanlıspor'un alt yapısından Bursaspor alt yapısına transfer olan Furkan, Yeşil-Beyazlı ekibin tüm yaş kategorilerinde forma giydi. Furkan, Bursaspor formasıyla Süper Lig'deki ilk maçını ise 19 Mayıs 2013'te Gençlerbirliği'ne karşı oynadı. Furkan Soyalp, Bursaspor'da oynadığı 48 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Furkan Soyalp başakşehir Bursaspor

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