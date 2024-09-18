SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gaziantepspor
  4. Furkan Soyalp: Maçtan önce planlamıştım

Furkan Soyalp: Maçtan önce planlamıştım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 09:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp, "Maçtan önce planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera’nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar" dedi.

Furkan Soyalp: Maçtan önce planlamıştım

Gaziantep FK, Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Takımının tek golünü kaydeden Furkan Soyalp, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü maçtan önce planladığını söyleyen Furkan Soyalp, "Maçın gidişatından dolayı tabii ki duygularım daha farklı. Maçtan önce planlamıştım, arkadaşlarımla da paylaştım. Geçen yılki maçta da Muslera’nın çok öne çıktığını hissediyordum. Denemek istedim. Bunu başaramayınca eleştiri çok büyük. Onu cesaret edip de denemek bana nasip oldu. Umarım bundan sonraki kariyerimde de daha cesur olmamı sağlar. Bu artık geçmişte kaldı. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. Bugünkü oyun planında istediklerimizi yapamamamız, Sivas deplasmanından buraya gelip, 2 gün burada kalıp yorgun çıkmamız bizi negatif etkiledi" şeklinde konuştu.

"BEN TÜM HAKEMLERLE ARKADAŞIM"

Maçın hakemi Cihan Aydın’ın performansını hakkında da konuşan Soyalp, "Ben tüm hakemlerle arkadaşım, çok yakınım. Cihan hoca da çok yakın arkadaşımdır. Ama mesela bizim pozisyonumuzu, ilk golü çok çabuk geçti. Eline çarptı gibi gördüm ama keşke bu soru işaretleri hiç olmasa. Biz elimizden geleni yaptık" sözlerini sarf etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Furkan Soyalp son dakika gol
En Çok Okunan Haberler
Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti!

Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti!

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçen gol...

Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçen gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.