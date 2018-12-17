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Furkanlı Philadelphia 76ers, Cedili Cleveland Cavaliers karşısında galip

NBA HABERLERİ  | 17.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının, Furkan Korkmaz'ın 2 sayılık katkı yaptığı Philadelphia 76ers'a 128-105 yenildiği maçta 18 sayı attı.

Furkanlı Philadelphia 76ers, Cedili Cleveland Cavaliers karşısında galip

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 128-105 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 128-105 mağlup etti.

76ers'ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler taşıdı. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu. Cedi Osman, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson ile beraber Cavaliers'ın en skoreri oldu.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks: 110-99

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 96-102

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 95-86

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman furkan korkmaz philadelphia 76'ers cleveland cavaliers

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