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  4. Füsun Demirel, ‘Şişman Güzeldir’ ile Maltepe’de sahne aldı

Füsun Demirel, ‘Şişman Güzeldir’ ile Maltepe’de sahne aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Füsun Demirel, “Şişman Güzeldir” isimli tiyatro oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof.

Ünlü oyuncu Füsun Demirel, “Şişman Güzeldir” isimli tiyatro oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
Demirel, Nobel Edebiyat Ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ve Franca Rame’nin yazdığı oyunu çevirip yönetti. Demirel, geçtiğimiz yıl gösterimini yapmaya başladığı oyunda, sistem içerisinde, insanlara dayatılan "ideal beden” algısı, özellikle kadın bedenini bir meta olarak gören ve öyle olmalarını direten ideolojiye eleştirel bakış açısı sundu. Obezite ile mücadele eden, kocası ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış Rozi‘nin dramını absürt bir ironiyle seyirciye aktaran Demirel’e Demet Ergün, Mert Küçülmez ve Ayşegül Sağlam eşlik etti.
Oyunun uyarlamasını, sahne, kostüm ve ışık tasarımını Mert Küçülmez, müziklerini Işıl Ağuş Üstün, Barış Çetin, koreografisini Serkan Bozkurt üstlendi. Oyunda Rozi’den hareketle, tüm kadınların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, yaşanılan baskılar, aile içi çatışmalar, aldatılma kaygıları, ihanetler, modern ilişki biçimlerinin yozlaşması ve mutsuzluklar anlatıldı. Türkiye’de yaşanan mide küçültme operasyonlarına, kadın bedenine yönelik müdahalelere gönderme yapılan oyunda kadınlara kendi bedenleriyle barışmaları ve kendilerini sevmeleri mesajı verildi.

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