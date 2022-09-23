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FUT Esports, Valorant Champions Tour'da Türkiye'yi temsil edecek

23.09.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Espor arenasında Türkiye'yi farklı klasmanlarda temsil eden Red Bull'un desteklediği FUT Esports, Avrupa bölgesinde düzenlenecek lige katılacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull'un desteklediği FUT Esports, 2023'te valorant takımıyla beraber Avrupa'da kurulacak lige katılarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Red bull açıklamasına göre, dünyanın en iyi valorant takımlarının şampiyonluk için mücadele ettiği Valorant Champions Tour'un yeni açıklanan 2023 formatına göre 3 lig kurulacak.

EMEA (Avrupa), Pasifik ve Amerika kıtasında olmak üzere uluslararası liglerde en iyi takımlar karşı karşıya gelecek. Espor arenasında Türkiye'yi farklı klasmanlarda şekilde temsil eden FUT Esports takımı da Avrupa bölgesinde düzenlenecek lige katılacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan FUT Esports Kurucu Ortağı Cesur Sünnetçioğlu, başarılı bir 2021'in ardından zorluklarla başlayan bu seneyi isimlerine yakışan yerde bitirdiklerini bildirdi.

"Yeni kurulan bir takım, yeniden yapılanma, 1 maçla kaçan EMEA şansı ve sonrasında gelen VRL şampiyonlukları..." ifadesini kullanan Sünnetçioğlu, takım ve ekip olarak taraflar ile kenetlenince neler yapabileceklerini gösterdiklerini anlattı.

- "Yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz"

Kurucu ortaklardan Sinan Dursunoğlu da çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydederek, "Sadece yönetim ve oyuncular olarak değil, 103 kişilik bir aile olarak başından sonuna kadar yaşadığımız bir 6 ay oldu. Süreç boyunca desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, sponsorlarımıza, ailelerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim. Türkiye'den çıkan global bir takım olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FUT Esports takımı Türkiye'ye espor tarihinin en büyük başarılarından birini kazandırmış, ağustosta düzenlenen Valorant Regional Leagues 2022 Finalleri'nde Avrupa şampiyonu olmuştu

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