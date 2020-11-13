Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Goller: Dk. 36 Arase, Dk. 89 Wolf (Avusturya), Dk. 64, 81 ve 90+2 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

36. dakikada Avusturya öne geçti. Ravil Tagir'in ceza sahasında kaybettiği topu kontrol eden Arase, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

44. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Grüll'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Wolf'un yerden sert vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu çizgi üzerinde meşin yuvarlağı bloke etti.

64. dakikada Ümit Milli Takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın sert vuruşunda kaleci Ehmann'dan dönen topu Halil Dervişoğlu filelere gönderdi: 1-1

70. dakikada Berkan Kutlu'nun defansın arkasına uzun pasında Halil Dervişoğlu, ceza sahasında kaleci Ehmann ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Ehmann ayaklarıyla müdahale ettiği topu kornere attı.

81. dakikada Türkiye öne geçti. Ay-yıldızlı ekibin ani gelişen atağında, Erkan Eyibil'in ara pasında sol çaprazdan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1