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Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

SAMSUN HABERLERİ  | 17.11.2020 21:09 | Son Güncelleme

Türkiye: 3 - Kosova: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin, Dmitri Mosyakin, Aleksei Vorontsov (Rusya)

Türkiye: İrfan Can Eğribayat, Serkan Asan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya, Cemali Sertel, Berat Özdemir (Dk. 83 Erdoğan Kaya), Berkan Kutlu, Güven Yalçın (Dk. 59 İlker Karataş), Erkan Eyibil (Dk. 71 Melih İbrahimoğlu), Ali Akman (Dk. 59 Burak Kapacak), Halil Dervişoğlu (Dk. 71 Yusuf Barasi)

Kosova: Bisinger, Edvin Kurtuluş, Vitijia, Sadriu, Kapra, Kqiku, Hamdiu (Dk. 90+2 Zumberi), Zekaj (Dk. 46 Shabani), Jashari (Dk .83 Selmani), Baftiu (Dk. 89 İdrizi), Valdrin Mustafa (Dk. 46 Kryeziu)

Goller: Dk. 21 Halil Dervişoğlu, Dk. 32 Güven Yalçın (penaltıdan), Dk. 64 Berat Özdemir (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 30 Vitija (Kosova)

Sarı kartlar: Dk. 10 Cemali Sertel, Dk. 67 Halil Dervişoğlu (Türkiye), Dk. 75 Shabani, Dk. 76 Kqiku, Dk. 81 Jashari (Kosova)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki son maçında Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Ümit milliler bu sonuçla grubu 13 puanla 4'üncü sırada tamamlarken, Kosova 9 puanla 5'inci sırada yer aldı.

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