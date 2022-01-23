YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

Futbol: 2021 Afrika Uluslar Kupası

23.01.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus, Nijerya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu

Tunus, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.

Garua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda yapılan maçı, Mesakini'nin 47. dakikadaki golüyle 1-0 Tunus kazandı. Oyuna 59. dakikada giren Nijeryalı Iwobi, 66. dakikada kırmızı kart gördü.

2019'daki turnuvanın 3'üncüsü Nijerya'yı eleyen Tunus, çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
Anahtar Kelimeler:
Tunus Nijerya

Ankara Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
13:06
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:26
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.