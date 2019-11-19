SPOR

Ümitlere Andorra darbesi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki deplasmanda Andorra’ya 2-0 mağlup oldu.

Ümitlere Andorra darbesi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

Millli takımda, Cenk Özkacar 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı ve 6 takımlı grupta son sıraya geriledi. İki maç eksiği bulunan Andorra ise averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020'de İngiltere'ye konuk olacak.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldiU19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi
Fenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyorFenerbahçe, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri andorra Futbol Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

F.Bahçe maçında hakem hatası

F.Bahçe maçında hakem hatası

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

''Türkiye kaybetmeye hazır olmalı''

''Türkiye kaybetmeye hazır olmalı''

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mesut Özil itirafı! 'Turnuvalara gidebilseydik...'

Mesut Özil itirafı! 'Turnuvalara gidebilseydik...'

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Tolunay Kafkas, Vedat İnceefe aynı fabrikanın ürünü bu adamlar olmaz abi o kafa eskidi 2. ligde genç milli takım hocalığını kabul edecek yenilikçi ve insan ilişkileri güçlü hocalar var. Erol Bulut, Okan Buruk, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Ersun Yanal tarzı gelişime açık adamlar keşfedilmeli.
tüh size andorra ya yenilinirmi be
Rakibi küçümseyip yedeklerle çıkarsan aha böyle olur...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shane Larkin'in adı ne olacak? (Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçiyor)

Shane Larkin'in adı ne olacak?

Milli futbolcu Zeki Çelik: Beni herkes gurbetçi sanıyor

'Beni herkes gurbetçi sanıyor'

Bakan Kasapoğlu: UEFA’nın soruşturma kararı yok hükmündedir

'UEFA’nın soruşturma kararı yok hükmündedir'

Dünya devi Milan, milli futbolcu Merih Demiral'ın peşinde

Dünya devinden Merih Demiral bombası!

İşte en değerli 20 Türk futbolcu

İşte en değerli 20 Türk futbolcu

UEFA, asker selamı için kararını verdi

UEFA, asker selamı için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.