Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile Norveç arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

