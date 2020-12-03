Futbol camiasından Bakan Kasapoğlu'na "geçmiş olsun" mesajları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de dahil olduğu Süper Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübünün yayımladığı mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile kıymetli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Trabzonspor Kulübünün mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Medipol Başakşehir ise sosyal medya hesabından Başkan Göksal Gümüşdağ'ın şu görüşlerine yer verdi:

"Kovid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki diğer kulüpler de yayımladıkları mesajlarla Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

