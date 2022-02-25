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  4. Futbol dünyası ayaklandı! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası savaş paylaşımı yaptığı için takımdan gönderildi...

Futbol dünyası ayaklandı! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası savaş paylaşımı yaptığı için takımdan gönderildi...

25.02.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın artçıları hızla devam ediyor. Rusya'nın dev kulübü Zenit, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitsky'nin sözleşmesini, oyuncunun savaş karşıtı paylaşımları nedeniyle feshetti. Bu olay sosyal medyada gündem oldu. Futbol severler Zenit kulübünün bu hamlesi sonrası boykot kararı aldı. FIFA'nın ise bu olaya ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Futbol dünyası ayaklandı! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası savaş paylaşımı yaptığı için takımdan gönderildi...
Yaroslav Rakitskyi

Yaroslav Rakitskyi

UKR Ukrayna
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Zenit
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası dünyada birçok isim ve kuruluş bu olaya tepkisini koydu. Büyük devletlerin yanında ünlü isimlerinde büyük protestolarda bulunduğu Rusya için ''Savaşa hayır'' paylaşımları yapılıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

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Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit'te forma giyen Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı savaş paylaşımlarından ötürü sözleşmesi sonlandırıldı. Ukraynalı Yaroslav Rakitskiy, ''Savaşa hayır'' içerikli bir paylaşımda bulunmuştu.

FIFA'NIN NE TEPKİ VERECEĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Bu olay karşısında FIFA'nın ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada yankı uyandıran bu gelişme sonrası futbol severler Zenit kulübünü protesto ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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