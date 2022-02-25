Futbol dünyası ayaklandı! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası savaş paylaşımı yaptığı için takımdan gönderildi...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası dünyada birçok isim ve kuruluş bu olaya tepkisini koydu. Büyük devletlerin yanında ünlü isimlerinde büyük protestolarda bulunduğu Rusya için ''Savaşa hayır'' paylaşımları yapılıyor.
Rusya'nın köklü ekiplerinden Zenit'te forma giyen Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı savaş paylaşımlarından ötürü sözleşmesi sonlandırıldı. Ukraynalı Yaroslav Rakitskiy, ''Savaşa hayır'' içerikli bir paylaşımda bulunmuştu.
Bu olay karşısında FIFA'nın ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada yankı uyandıran bu gelişme sonrası futbol severler Zenit kulübünü protesto ediyor.
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