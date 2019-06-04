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Futbol dünyasında bayram sevinci

FUTBOL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Futbol dünyasında bayram sevinci

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in "Selamünaleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın" ifadelerinin yer aldığı video mesajıyla Müslüman taraftarlarının bayramını tebrik etti.

İspanya temsilcisi Barcelona da Türkçe hesabından "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz" ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz ekipleri Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus, İskoçya'nın Celtic takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

ALİ KOÇ'UN BAYRAM MESAJI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."

FİKRET ORMAN'IN BAYRAM MESAJI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

MUSTAFA CENGİZ'İN BAYRAM MESAJI
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, başkan Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:

"Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."

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