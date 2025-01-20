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  4. Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...

Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 07:33
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında devam eden Brezilyalı oyuncu Neymar için sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Suudi Arabistan'a transfer olduğu günden beri sakatlıklarla boğuşan ve futbol oynayamayan Neymar'a eski takımı kiralama teklifi yaptı.

Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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2023 yılında PSG'den rekor bonservisle Al-Hilal'e transfer olan Neymar, ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Neymar'ı geri getirmek için Al Hilal'e kiralama teklifi yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

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Brezilya ekibi Santos'un bu transferde diğer rakiplerinden çok çok önde olduğu vurgulandı. Neymar'ın da Santos'a geri dönmek istemesi transferi kolaylaştırırken, Al-Hilal kendisine yapılan teklifi çoktan kabul etti.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

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2017 yılında 222 milyon Euro'luk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Neymar, 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al-Hilal'e imza atmıştı. Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon yalnızca 42 dakika süre alabilmişti. Brezilyalı hücumcu, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.

Neymar'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu transfer Neymar için iyi olacak
Santos'a dönüşü onun kariyerini olumsuz etkiler
Bu transfer futbol dünyasında büyük bir yankı uyandıracak
Neymar'ın sakatlıkları nedeniyle bu transfer önemsiz

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