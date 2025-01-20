Futbol dünyasında sürpriz transfer! Neymar ile anlaşma sağlanmak üzere! Açıklanmasına saatler kaldı...

2023 yılında PSG'den rekor bonservisle Al-Hilal'e transfer olan Neymar, ülkesi Brezilya'ya geri dönüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Neymar'ı geri getirmek için Al Hilal'e kiralama teklifi yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Brezilya ekibi Santos'un bu transferde diğer rakiplerinden çok çok önde olduğu vurgulandı. Neymar'ın da Santos'a geri dönmek istemesi transferi kolaylaştırırken, Al-Hilal kendisine yapılan teklifi çoktan kabul etti.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

2017 yılında 222 milyon Euro'luk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Neymar, 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al-Hilal'e imza atmıştı. Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon yalnızca 42 dakika süre alabilmişti. Brezilyalı hücumcu, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.