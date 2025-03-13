Futbol dünyasını ikiye bölen olay! Herkesin konuştuğu penaltı sonrası UEFA'dan ilk açıklama geldi... Kural tamamen değişiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşmasında kazananı seri penaltı vuruşları belirlerken Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in kullandığı penaltı vuruşu adeta olay olmuştu.

Julian Alvarez'in kullandığı penaltıda top ağlara gitmişti ancak VAR incelemesi sonrası topa çift temas olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine ağlara giden top gol değeri kazanmamıştı.

ATLETICO MADRID'DEN BAŞVURU

UEFA, Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu. UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Atletico Madrid, Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA'ya resmi olarak başvuru yapmıştır.

Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla -minimum düzeyde olsa da- topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR'ın hakemi uyararak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu."

KURAL DEĞİŞİYOR

Öte yandan yaşanan bu durum sonrası UEFA, penaltılarda çift vuruş için harekete geçiyor. UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu.