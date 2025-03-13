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  4. Futbol dünyasını ikiye bölen olay! Herkesin konuştuğu penaltı sonrası UEFA'dan ilk açıklama geldi... Kural tamamen değişiyor

Futbol dünyasını ikiye bölen olay! Herkesin konuştuğu penaltı sonrası UEFA'dan ilk açıklama geldi... Kural tamamen değişiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2025 19:03
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan mücadelede turlayanı seri penaltı vuruşları belirlerken Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltı vuruşu olay olmuştu. Topa çift dokunduğu gerekçesiyle Alvarez'in penaltısı iptal edilirken, UEFA'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol dünyasını ikiye bölen olay! Herkesin konuştuğu penaltı sonrası UEFA'dan ilk açıklama geldi... Kural tamamen değişiyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşmasında kazananı seri penaltı vuruşları belirlerken Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in kullandığı penaltı vuruşu adeta olay olmuştu.

Julian Alvarez'in kullandığı penaltıda top ağlara gitmişti ancak VAR incelemesi sonrası topa çift temas olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine ağlara giden top gol değeri kazanmamıştı.

ATLETICO MADRID'DEN BAŞVURU

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UEFA, Alvarez'in iptal edilen penaltısı nedeniyle Atletico Madrid'in maçın ardından başvuru yaptığını duyurdu. UEFA'nın açıklamasında, Alvarez'in penaltıdan önce destek ayağıyla topa temas ettiği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Atletico Madrid, Real Madrid maçının ardından Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı pozisyonuyla ilgili UEFA'ya resmi olarak başvuru yapmıştır.

Alvarez, penaltı vuruşundan önce destek ayağıyla -minimum düzeyde olsa da- topa temas etmiştir. Mevcut kural uyarınca, VAR'ın hakemi uyararak golün iptal edilmesini söylemesi gerekiyordu."

KURAL DEĞİŞİYOR

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Öte yandan yaşanan bu durum sonrası UEFA, penaltılarda çift vuruş için harekete geçiyor. UEFA'dan yapılan açıklamada, Alvarez'in pozisyonunun ardından, penaltılarda çift dokunuşun kasıtsız olduğu durumlarda çift dokunuş kuralının değiştirilmesi konusunda FIBA ve IFAB ile görüşmelere başlanacağı duyuruldu.

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