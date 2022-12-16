SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Futbol dünyasının acı günü! Sinisa Mihajlovic kansere yenik düştü! Sinisa Mihajlovic kimdir?

Futbol dünyasının acı günü! Sinisa Mihajlovic kansere yenik düştü! Sinisa Mihajlovic kimdir?

16.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol tarihinin en iyi frikikçileri arasında gösterilen ve Milan, Fiorentina, Sırbistan gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic, lösemi kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Futbol dünyasının acı günü! Sinisa Mihajlovic kansere yenik düştü! Sinisa Mihajlovic kimdir?

Sırp Teknik Direktör ve unutulmaz futbolcu Sinisa Mihajlovic, rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Zlatan Ibrahimovic ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Mihajlovic'in haberi spor dünyasını adeta yasa boğdu.

KULÜPLER PEŞ PEŞE MESAJLAR PAYLAŞIYOR

FkGxewcXEAI1aXp

Futbol kulüpleri Mihajlovic'in ölümü sonrası peş peşe mesajlar paylaşıyor. Futbol dünyasının kara günü olarak belirtilen Mihajlovic'in ölümü herkesi şok etmiş durumda...

SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

FkGvULPWIAIvfUy

Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol atmıştır. Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmış Sampdoria teknik direktörlüğü de yapmıştır. 2015 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü olmuştur. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçmiştir.

SİNİSA MİHAJLOVİC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

FkGwbQLWYAIyfVq

Vojvodina

HNK Borovo

Kızılyıldız

Roma

Sampdroia

Lazio

Inter

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE KAZANDIĞI KUPALAR:

FkGuWlTaUAArpyg

1 Şampiyon Kulüpler Kupası

2 Serie A

3 UEFA Süper Kupa

4 İtalya Kupası

3 Yugoslovaya Ligi

1 Dünya Kupa Galipleri Kupası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
24 saat önce Türkiye'deydi, transfer bombası patlıyor! Kral Süper Lig'e...24 saat önce Türkiye'deydi, transfer bombası patlıyor! Kral Süper Lig'e...
Dünya Kupası'nda milyonlarca izlenen anDünya Kupası'nda milyonlarca izlenen an
İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor! İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!
Anahtar Kelimeler:
kanser Teknik Direktör Zlatan Ibrahimovic transfer dönemi yaşında da,

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Arda Güler transferinde mutlu son

Arda Güler transferinde mutlu son

Tüm dünya bunu konuşuyor! Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

Tüm dünya bunu konuşuyor! Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

Pelkas sonrası karar! Acun Ilıcalı gözünü G.Saray'a dikti

Pelkas sonrası karar! Acun Ilıcalı gözünü G.Saray'a dikti

Valencia şoku yaşadı! Canlı yayına Jorge Jesus baskını

Valencia şoku yaşadı! Canlı yayına Jorge Jesus baskını

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.