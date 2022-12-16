Futbol dünyasının acı günü! Sinisa Mihajlovic kansere yenik düştü! Sinisa Mihajlovic kimdir?

Sırp Teknik Direktör ve unutulmaz futbolcu Sinisa Mihajlovic, rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Zlatan Ibrahimovic ile yakın ilişkisi olduğu bilinen Mihajlovic'in haberi spor dünyasını adeta yasa boğdu.

KULÜPLER PEŞ PEŞE MESAJLAR PAYLAŞIYOR

Futbol kulüpleri Mihajlovic'in ölümü sonrası peş peşe mesajlar paylaşıyor. Futbol dünyasının kara günü olarak belirtilen Mihajlovic'in ölümü herkesi şok etmiş durumda...

SİNİSA MİHAJLOVİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Yugoslav futbol antrenörü ve eski futbolcudur. Futbolcu olarak 1998 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvalarında oynamış, Sırbistan ve Karadağ (Yugoslavya) millî takımı için 9 gol atmıştır. Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmış Sampdoria teknik direktörlüğü de yapmıştır. 2015 yaz transfer döneminde AC Milan'ın teknik direktörü olmuştur. 2016 Yaz döneminde Torino FC takımının başına geçmiştir.

SİNİSA MİHAJLOVİC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Vojvodina

HNK Borovo

Kızılyıldız

Roma

Sampdroia

Lazio

Inter

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE KAZANDIĞI KUPALAR:

1 Şampiyon Kulüpler Kupası

2 Serie A

3 UEFA Süper Kupa

4 İtalya Kupası

3 Yugoslovaya Ligi

1 Dünya Kupa Galipleri Kupası

