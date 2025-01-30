Futbol dünyasının altın çocuğu Neymar imzayı attı! Transfer döneminin sürprizi...

Neymar'ın Santos'a transferi resmen açıklandı. Suudi Arabistan'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Neymar, Al Hilal formasıyla yalnızca 7 maça çıkabilmişti.

90 MİLYON ÖDENDİ, 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Neymar, futbola başladığı kulüp olan Santos'a geri döndü. 90 milyon Euro bonservis ve yüklü miktarda sözleşme bedeliyle Suudi Arabistan’a transfer olan Neymar yalnızca 7 maça çıkabilmişti. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Suudi Arabistan kariyerine odaklanamayan Neymar, Al Hilal ile sözleşmesini feshetti.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

Santos, Neymar’ın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle bonservis bedeli ödemeyecek.