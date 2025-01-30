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Futbol dünyasının altın çocuğu Neymar imzayı attı! Transfer döneminin sürprizi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2025 22:11
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Futbol dünyasının altın çocuğu olarak adlandırılan Neymar yuvasına geri döndü. Suudi Arabistan kariyeri sakatlıklarla geçen Brezilyalı oyuncu, Santos'a imzayı attı.

Futbol dünyasının altın çocuğu Neymar imzayı attı! Transfer döneminin sürprizi...
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Neymar'ın Santos'a transferi resmen açıklandı. Suudi Arabistan'da sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Neymar, Al Hilal formasıyla yalnızca 7 maça çıkabilmişti.

90 MİLYON ÖDENDİ, 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

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Neymar, futbola başladığı kulüp olan Santos'a geri döndü. 90 milyon Euro bonservis ve yüklü miktarda sözleşme bedeliyle Suudi Arabistan’a transfer olan Neymar yalnızca 7 maça çıkabilmişti. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Suudi Arabistan kariyerine odaklanamayan Neymar, Al Hilal ile sözleşmesini feshetti.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEDİ

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Santos, Neymar’ın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle bonservis bedeli ödemeyecek.

Neymar'ın Santos'a Dönüşü Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Neymar'ın doğru bir karar verdiğini düşünüyorum.
Santos'a dönmesi, kariyeri için iyi bir adım değil.
Sakatlıklarla dolu bir kariyeri sonrasında geri dönüşü cesurca.
Bu transfer, futbol dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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