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'Futbol dünyasının çehresini değiştiren adam' bırakıyor! Guardiola'dan herkesi şaşırtan açıklama

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola sürpriz bir açıklama yaparak futbolu bırakacağı tarihi söyledi. Barcelona defterinin hayatı boyunca kapandığını ifade eden Guardiola, 2027 yılından sonra kendi hayatına bakacağını ve futbolu bırakacağını ifade etti.

'Futbol dünyasının çehresini değiştiren adam' bırakıyor! Guardiola'dan herkesi şaşırtan açıklama
Emre Şen

Pep Guardiola, Barcelona'ya geri dönmeyi reddetti ve Manchester City'deki görevinin sona ermesinin ardından belirsiz bir süre için futbol kariyerini noktalayacağını söyledi.

"BARÇA BİTTİ, SONSUZA KADAR"

Futbol dünyasının çehresini değiştiren adam bırakıyor! Guardiola dan herkesi şaşırtan açıklama 1

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, GQ dergisine verdiği röportajda, "Barcelona dönemi bitti. Sonsuza kadar bitti. Çok güzeldi ama bitti. Başkan olarak geri dönmek mi? Hayır, ben buna uygun değilim” ifadelerini kullandı.

"CITY'DEN SONRA BIRAKIRIM"

Futbol dünyasının çehresini değiştiren adam bırakıyor! Guardiola dan herkesi şaşırtan açıklama 2

Guardiola, City ile 2027'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından belirsiz bir süre için ara vereceğini söyledi. Guardiola, "Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş, on, on beş.... Belki geri dönmem" dedi.

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guardiola manchester city
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