'Futbol dünyasının çehresini değiştiren adam' bırakıyor! Guardiola'dan herkesi şaşırtan açıklama

Pep Guardiola, Barcelona'ya geri dönmeyi reddetti ve Manchester City'deki görevinin sona ermesinin ardından belirsiz bir süre için futbol kariyerini noktalayacağını söyledi.

"BARÇA BİTTİ, SONSUZA KADAR"

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, GQ dergisine verdiği röportajda, "Barcelona dönemi bitti. Sonsuza kadar bitti. Çok güzeldi ama bitti. Başkan olarak geri dönmek mi? Hayır, ben buna uygun değilim” ifadelerini kullandı.

"CITY'DEN SONRA BIRAKIRIM"

Guardiola, City ile 2027'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından belirsiz bir süre için ara vereceğini söyledi. Guardiola, "Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş, on, on beş.... Belki geri dönmem" dedi.