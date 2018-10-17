Futbol dünyasının unutulmaz sözleri
Futbol dünyasının unutulmaz sözleri
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Mario Balotelli: Futbol mu daha güzel, kızlar mı? diye sorsalar. Hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim.
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Fatih Terim: Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin GS'den vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır.
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Javier Hernandez: Evet hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz.Muhammed (sav)'dir.
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Arda Turan: Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor.
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Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz
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Şenol Güneş: Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur.
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Manuel Fernandes: Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol.
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Cristiano Ronaldo: Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var.
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Salih Uçan: 10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için hak etmiyorum çünkü bir Alex değilim.
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Pep Guardiola: En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı.
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David Beckham: Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim.
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Altan Tanrıkulu: Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış.
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Philipp Lahm: Beni bu sezon sık sık maç yapmak değil de sık sık kupa kaldırmak yordu.
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Lionel Messi: Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
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Yılmaz Vural: Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi ho
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Felipe Melo: Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum.
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Arsene Wenger: Taraftarımızdan tek isteğim, Türk bayrağına karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler.
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Luis Figo: Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'tedir.
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Sabri Sarıoğlu: Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor.
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Hagi: Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum.
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Sasa Ilic: Kariyerimdeki en büyük hata Galatasaray'dan ayrılmaktı. O zaman menajerim bana Galatasaray'ın beni istemediğini söyledi... Ben de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Fakat daha sonra öğrendim ki bu doğru değilmiş. Menajerimin kurbanı oldum.
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Diego Armando Maradona: Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum.
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Sabri Sarıoğlu: Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim.
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Mert Günok: Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum.
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Slaven Bilic: Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak haksızlığa karşı hep ön saflarda olacağım.
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Joey Barton: Neymar kesinlikle fazla abartılıyor. - Neymar: Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum.
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Samet Aybaba: Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz.
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Jürgen Klopp: Marco Reus, Messi ve Ronaldo kalitesinde bir futbolcu dediğimde insanlar bana gülmüştüler. Şimdi ise saygı duyuyorlar.
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Gökhan Töre: Gökhan Töre hayatı boyunca gol atmamışken Türkiye'de gol krallığına oynuyor. Futbol ilginç bir oyun...
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Eto'o: Çok büyük hocalarla çalıştım ama Mourinho gibi başka bir karakter yok. O etrafınızdayken asla sıkılmazsınız ve ondan 1 tane var.
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Ahmet Çakar: Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir.
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Slaven Bilic: Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel.
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Gheorghe Hagi: Ben Galatasaray'a gelmekle kalmadım, Galatasaraylı oldum. Galatasaray'ı hissetmeye başladığım gün, imzasını kalbime attım.
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Mario Balotelli: İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır...
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Neymar: Küçükken David Beckham hayranıydım.. Büyüdüm ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş.
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Eric Cantona: Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum.
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Quaresma: Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim.
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Tolga Zengin: Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin "Atatürk" olması.
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Christian Abbiati: Ne olduysa üç dakikada oldu. Hayatımın şokunu yaşadım. Galatasaray sanki uzaydan gelmiş gibiydi." (3-2'lik GS-Milan maçı için)
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Aatıf Chahechouhe: Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum.
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Selçuk İnan: Sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Süper Kupa da tatlısı oldu.
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Samuel Eto'o: Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım.
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Arda Turan: Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok.
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