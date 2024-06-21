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Futbol efsanesi Roberto Baggio İspanya-İtalya maçını izlerken silahlı soyguna uğradı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 15:06
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İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Roberto Baggio'nun villasında silahlı soyguna uğradığı bildirildi. Efsane ismin olaydan yaralı kurtulduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Futbol efsanesi Roberto Baggio İspanya-İtalya maçını izlerken silahlı soyguna uğradı!

İtalyan futbolunun efsanevi isimlerinden Roberto Baggio'nun dün akşam evinde silahlı soyguna uğradığı öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, eski futbolcu Baggio'nun Vicenza kenti yakınlarındaki Caldogno'da ormanlık bir arazi içinde kalan evinde, ailesiyle beraber 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki İspanya-İtalya maçını izlediği sırada silahlı 5 kişinin soygununa uğradığı belirtildi.

YARALANDI

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Silahlı soyguncuların, eve girmesiyle evde arbede çıktığı, kargaşa sırasında Roberto Baggio'nun yaralandığı belirtildi. Soyguncuların, Baggio ve aile fertlerini bir odaya kilitleyip, saat ve mücevher gibi değerli eşyalar ile bir miktar para çalarak kaçtıkları aktarıldı.

Roberto Baggio'nun soyguncular gittikten sonra kilitlendiği odadan çıkmayı başararak, durumu güvenlik güçlerine haber verdiği kaydedildi. Corriere Veneto'nun haberinde de soyguncuların içeri girdiğini gören Baggio'nun bir kişiyi yakalamaya çalıştığı fakat başına silah dipçiği darbesi aldığı ve bu şekilde yaralandığı ifade edildi.

"UTANÇ VERİCİ"

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Olayın ardından Roberto Baggio'nun hastaneye kaldırılarak alnına dikiş atıldığı, diğer aile üyelerinin ise yaralanmadığı ancak büyük korku yaşadıkları belirtildi.

Silahlı soyguna yönelik soruşturma başlatan emniyet güçlerinin, Baggio, eşi ve 3 çocuğunun yaklaşık 15 yıldır yaşadığı evin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Baggio'nun başına gelen olayın ardından X hesabından paylaşımda bulunarak, "Utanç verici. Roberto Baggio ve ailesini kucaklıyorum. Güvenlik güçlerine güvenim sonsuz; umarım bu suçlular bir an önce tespit edilir ve en ağır şekilde cezalandırılır." ifadelerini kullandı.

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İtalya silahlı saldırı son dakika futbol
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