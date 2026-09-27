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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'yi heyecandan ayağa kaldıracak iddia!

Galatasaray'a veda eden 33 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin, menajerler aracılığıyla İspanya LaLiga ekiplerine önerildiği öne sürüldü. Daha önce Lazio'nun gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen tecrübeli oyuncunun durumu İspanyol kulüpleri tarafından değerlendiriliyor.

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'yi heyecandan ayağa kaldıracak iddia!
Emre Şen

Galatasaray formasıyla geçirdiği başarılı dönemin ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran Mauro Icardi'nin yeni adresi netleşmeye başlıyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki deneyimli santrfor, transfer pazarında hareketli günler geçirirken, rotasını İspanya'ya çevirebilir.

İSPANYOL KULÜPLERİ MASAYA YATIRDI

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi yi heyecandan ayağa kaldıracak iddia! 1

İtalyan basınından TuttoMercato'nun aktardığı habere göre; Arjantinli yıldız, menajerler aracılığıyla İspanya LaLiga'da mücadele eden bazı kulüplere önerildi. Hücum hattını tecrübeli ve skorer bir isimle güçlendirmek isteyen söz konusu İspanyol ekiplerinin, Icardi'yi kadroya katma ihtimalini şu sıralar detaylı şekilde masaya yatırdığı belirtiliyor.

LAZIO TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ

Galatasaray dan ayrılan Mauro Icardi yi heyecandan ayağa kaldıracak iddia! 2

Yıldız futbolcunun adı, Galatasaray ayrılığı sonrasında İtalya Serie A takımlarından Lazio ile de ciddi şekilde anılmıştı. Ancak İtalyan kulübünün yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından Lazio'nun bu transferden vazgeçtiği kamuoyuna yansımıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmesi beklenen Icardi'nin, İspanya'dan gelecek olası tekliflere vereceği yanıt spor kamuoyunda merakla bekleniyor.

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