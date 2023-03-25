Futbol hayatına noktayı koyan Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.

SERVETİNİ AÇIKLADILAR

İngiliz The Sun gazetesi ise Özil'in futbol kariyeri boyunca elde ettiği serveti gündeme getirdi. Toplam serveti 100 milyon sterlini bulan Mesut Özil'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

FUTBOL HARİCİ İŞLER DE YAPIYOR

Futbol hayatı boyunca farklı işler de yapan Mesut Özil'in kripto para birimi, e-spor yatırımı, giyim markası gibi girişimleri bulunuyor.



