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Futbol hayatına noktayı koyan Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

25.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz basını Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı. İngiliz The Sun gazetesi, Mesut Özil'in milyon sterlinlik servete sahip olduğunu söyledi.

Futbol hayatına noktayı koyan Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı!

Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.

SERVETİNİ AÇIKLADILAR

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İngiliz The Sun gazetesi ise Özil'in futbol kariyeri boyunca elde ettiği serveti gündeme getirdi. Toplam serveti 100 milyon sterlini bulan Mesut Özil'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

FUTBOL HARİCİ İŞLER DE YAPIYOR

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Futbol hayatı boyunca farklı işler de yapan Mesut Özil'in kripto para birimi, e-spor yatırımı, giyim markası gibi girişimleri bulunuyor.


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