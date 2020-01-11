YURTHABER
  4. Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Bursaspor: 0

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Bursaspor, Konya ekibinin kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya geldi.

Konya ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada yeni transfer Thuram penaltıdan ve 87. dakikada Miya attı.

Müsabakada Konyaspor'un ilk 11'inde Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Daci, Hadziahmetovic ve Thuram yer aldı.

Bursaspor ise bu mücadelede Çağlar Akbaba, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Selçuk Şahin, Shehu, Burak Kapacak, Recep Aydın, Kubilay Kanatsızkuş ve Seleznov 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gergin geçti. İki takım futbolcuları sert fauller sonrasında tartıştı. Oyuncuları sakinleştirmek için iki takımın teknik direktörleri Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girdi.

Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan İttifak Holding Konyaspor, bu akşam Konya'ya dönecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Muratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyorMuratpaşa, Büyükşehir Meclisinden çıkmayan imar planı değişikliğini encümene götürüyor
Akdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandıAkdeniz Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretim’in 174. Yılı kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Futbol İttifak Holding Konyaspor SÜPERLİG TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Arzu Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Antalya’da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

Antalya’da servis minibüsü kazası: 13 yaralı

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.