Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe teşebbüsünün 6'ncı yılında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

GALATASARAY

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu satırlara yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz."





