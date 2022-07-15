SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı

15.07.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından paylaşım yayınladılar.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 15 Temmuz paylaşımı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe teşebbüsünün 6'ncı yılında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

GALATASARAY

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

t1

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

t2

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda şu satırlara yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz."

t3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...
Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!
Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, ezeli rakibe imza attı atacak...
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Avrupa'da istifa krizi! Bu kez de o isim açıkladı

Önce Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe araya girdi ve transferi bitirdi!

Önce Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe araya girdi ve transferi bitirdi!

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...

Buruk transferi telefonla bitirdi! "Seve seve gelirim"

Buruk transferi telefonla bitirdi! "Seve seve gelirim"

Barcelona'dan ilginç paylaşım! ''Aslanım...''

Barcelona'dan ilginç paylaşım! ''Aslanım...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Yürek burkan görüntüler! Biyolojik oğlu olmadığını anlayınca...

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.