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Futbol kuralları değişiyor! IFAB'dan tarihi adım... Kurallar ne zaman yürürlüğe girecek?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 18:07
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IFAB, bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek yeni futbol kurallarını açıkladı. Buna göre kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Futbol kuralları değişiyor! IFAB'dan tarihi adım... Kurallar ne zaman yürürlüğe girecek?

IFAB bugün bir toplantı gerçekleştirerek futbolda yeni kuralları açıkladı. Yeni kural ile birlikte kaleciler topu ellerinde 8 saniyeden fazla tutarsa rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Önceki kuralda kalecilerin topu ellerinde tutma ise 6 saniye ve cezası ise endirekt serbest vuruştu.

İşte yapılan değişiklikler:

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-Bir kalecinin topu 8 saniyeden daha uzun süre tutması halinde (hakemin eliyle geri sayım yapması koşuluyla), hakem rakip takıma köşe vuruşu verecek.

-Bir takımın yetkilisi, yedek oyuncusu, değiştirilen oyuncusu ya da geçici olarak oyun alanı dışında olan bir oyuncusu, oyun alanını terk ederken topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, disiplin yaptırımı olmayan bir endirekt serbest vuruş verilir.

-Müsabakalarda artık hakemin bir VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yapma seçeneği bulunmaktadır.

-IFAB, FIFA müsabakalarında maç görevlileri tarafından takılan vücut kameralarını test etme taahhüdünü destekledi. FIFA, yaklaşan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda canlı maç aktarımının bir parçası olarak vücut kameralarını uygulama niyetini doğruladı.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

IFAB'ın aldığı bu kararlar, 14 Haziran 2025'te başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan itibaren yürürlüğe girecek. Futbolseverler bu kuralların yürürlüğe gireceği tarihi ve yazın oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı sabırsızlıkla bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
futbol
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