Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de play-off yarı final müsabaka programı belli oldu.
Yarı finalde ilk maçlar 20 Mayıs'ta, rövanşları ise 24 Mayıs'ta oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran iki takım, 28 Mayıs'taki finalde TFF 1. Lig'e son bileti alabilmek için mücadele edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabaka programı şöyle:
20 Mayıs Perşembe:
16.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)
20.00 Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon (Kocaeli)
24 Mayıs Pazartesi:
16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
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